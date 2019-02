N-VA Lochristi heeft nieuw bestuur Sam Ooghe

25 februari 2019

17u18 0 Lochristi De Lootse afdeling van N-VA heeft het nieuwe bestuur voorgesteld. Erwin Van Loo wordt de nieuwe voorzitter.

“Met dit voorzitterschap wil Erwin de spreekbuis, het verlengstuk en de lijm zijn tussen de mandatarissen, bestuursleden en alle Lochristinaren”, laat N-VA weten. “De mensen proberen meekrijgen in het N-VA-verhaal rond confederalisme, eco-realisme en migratie is een mooie uitdaging. Een perfecte mix van jonge en nieuwe mensen met ervaringsdeskundigen, moet dit mogelijk maken.”

Rik Van Leemputten wordt ondervoorzitter. Ook Eva Paelinck zetelt in het bestuur. Zij was voor de verkiezingen van oktober 2018 nog lijsttrekker, maar liet in december weten dat ze niet in de gemeenteraad zou zetelen. Zoals ze al aankondigde, blijft ze achter de schermen wel actief bij de partij.