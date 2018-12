N-VA-lijsttrekker Eva Paelinck zal niet in gemeenteraad zetelen Sam Ooghe

17 december 2018

21u56 0 Lochristi Eva Paelinck, die in oktober nog de lijst van de N-VA trok in Lochristi, zet een stap terug en verdwijnt uit de gemeenteraad. Eerste opvolger Vanja De Clercq neemt de zetel van Paelinck over.

Paelinck (31) stond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 op plaats 2, na lijsttrekker Tom De Sutter, en haalde meteen 409 voorkeursstemmen. In oktober was het de bedoeling van de N-VA om de absolute meerderheid van Open Vld te breken met Paelinck aan het roer. Het resultaat bleek teleurstellend: de fractie ging van 5 naar 4 zetels. Niet toevallig kwam Vlaams Belang met één zetel de gemeenteraad binnen.

Paelinck zelfde haalde 801 voorkeursstemmen. Degelijk, maar toch het sein voor de kopvrouw om een stap terug te zetten. “Na 10 jaar actieve politiek is het voor mij tijd om de balans op te maken”, sprak ze tijdens haar laatste gemeenteraad. “Ik heb in de politiek fantastische tijden beleefd, heb enorm veel geleerd en een hele hoop vrienden voor het leven gemaakt. Mijn engagement is jaar na jaar alleen maar toegenomen. Maar zo kwamen vrienden en familie maar vooral mijn job vaker dan me lief is op het de tweede plaats te staan.”

“Nu is het tijd om keuzes te maken”, ging Paelinck door. “Ik ben jong en gedreven en ik wil professioneel vooruit. Dat mijn professionele toekomst niet in de politiek ligt, is me al een tijdlang duidelijk. Ik ben teveel een praktische geest en teveel een ploegspeler. Ik hou niet van discussies om de discussie zonder verder gevolg. Zoals de kaarten nu liggen kan ik daar zelf echter weinig aan veranderen. Al met al merk ik dat politiek me op deze manier meer energie kost dan ik eruit haal. Tijd dus om de conclusie te trekken die zich al even opdringt, en de focus te leggen op die facetten van mijn leven waar ik voldoening in vind en waar ik toekomst in zie. Ik heb dan ook besloten komende legislatuur mijn zetel in de gemeenteraad niet op te nemen.”

Paelinck zal wel actief blijven binnen de lokale partijafdeling. De jonge Vanja De Clercq zal de zetel van Paelinck de komende zes jaar overnemen.