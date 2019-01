N-VA-bestuurslid en duizendpoot in het verenigingsleven Christiane Schietse is overleden: “We gaan haar missen” Sam Ooghe

02 januari 2019

17u21 0 Lochristi De N-VA-afdeling van Lochristi is in rouw na het plotse overlijden van bestuurslid Christiane Schietse. “We gaan haar missen", reageert Tom De Sutter. “Ze was een intelligente, geëngageerde en sociale vrouw.”

Christiane Schietse was al 20 jaar volledig blind ten gevolge van een hersentumor, maar dat belette haar allerminst om zeer actief te zijn in het verenigingsleven. Tot het laatste moment was ze actief lid van de Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (GAPH) Lochristi, het Xinix-project van Licht en Liefde, De Markgrave vzw Antwerpen, Markant vzw, Kunstkring Heusdine, Vlas vzw, en Gr.a.p vzw. Daarnaast was ze ook nog eens bestuurslid van N-VA Lochristi.

Ervaringsdeskundige

Het was Tom De Sutter, fractieleider van de Vlaams-nationalisten, die ‘Chris’ jaren geleden leerde kennen. “We stapten op aan dezelfde bushalte in de Stationsstraat richting Gent”, herinnert De Sutter zich. Dat was in 2000, toen De Sutter zelf zijn eerste stappen zette in de lokale politiek. “Christiane nam de bus voor haar opleidingen en werk binnen Licht en Liefde, ik naar de Gentse universiteitsbanken. We spraken over wat in Lochristi beter zou kunnen voor blinden en slechtzienden. Samen met Ivan Lybaert en Marleen Rogiers hebben we zelfs samen de vier dorpskernen bezocht om aandachtspunten in kaart te brengen. Ik heb daar indertijd nog een document over opgemaakt.”

Tussen de N-VA-leden en Schietse bleven er door de jaren heen contacten. Via Wouter Van den Broecke raakte Christiane in 2012 uiteindelijk betrokken bij de partijwerking. Datzelfde jaar sierde ze ook de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, net als in 2018. “Christiane heeft haar engagement niet beperkt tot het kandidaat zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen”, gaat De Sutter door. “Ze was ook aanwezig op nagenoeg alle bestuursvergaderingen en activiteiten. Daarop liet ze zich ook horen. Als ervaringsdeskundige gaf ze een meerwaarde aan de besprekingen. Die ervaring kon ze ook meegeven in de Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (GAPH). Christiane zei zelf heel terecht dat er in elke partij iemand met een beperking zou moeten zitten. Het geeft toch een ruimer perspectief en je wordt geconfronteerd met ogenschijnlijk eenvoudige zaken.”

Oprecht engagement

“Christiane zal in elk geval worden gemist. Er waren steeds mandatarissen en bestuursleden bereid om Christiane op te halen zodat ze kon deelnemen aan de bestuursvergadering. Het zorgde voor extra vriendschappelijke banden. Het maakt engagement zo mooi en oprecht: Christiane die een extra inspanning moet doen om deel te nemen aan de vergaderingen en de andere bestuursleden die ook een extra inspanning wilden leveren zodat Christiane erbij kon zijn.”

Hoe zal Christiane Schietse nu herinnerd worden? “Als een Vlaams-voelende, intelligente en sociale vrouw”, aldus De Sutter. “Ondanks haar eigen beperkingen door haar blindheid bleef ze zich inzetten voor anderen. Ze had een sterke en warme persoonlijkheid. Haar kinderen mogen bijzonder trots zijn op hun moeder.”

De uitvaart van ‘Chris’ vindt plaats op zaterdag 5 december, om 13u in crematorium Westlede.

In oktober verscheen Christiane nog in onze krant met een uitgebreid interview. Dat kan u hier opnieuw lezen.