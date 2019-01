N-VA-bestuurslid Christiane Schietse overlijdt op 69-jarige leeftijd Sam Ooghe

02 januari 2019

15u17 1 Lochristi Christiane Schietse (69), bestuurslid en politica voor N-VA Lochristi, is zondag overleden. In oktober nam ze nog deel aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Schietse overleed thuis in de Stationsstraat. “Haar overlijden sloeg haar collega-bestuursleden binnen N-VA met verstomming”, laat de lokale afdeling van Lochristi weten. “We willen onze dank en waardering uitspreken voor haar engagement binnen de afdeling en het verenigingsleven. Ons oprecht medeleven aan de familie, vrienden en naasten.”

Christiane Schietse was al 20 jaar volledig blind ten gevolge van een hersentumor. Ze was onder meer actief in de Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (GAPH). In oktober kreeg ze nog 103 stemmen achter haar naam op de N-VA-lijst. Uw krant maakte toen plaats voor een groot interview.

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 5 januari, om 13 uur in Westlede.