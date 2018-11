Morgen 4-urenloop: 47 teams rennen voor het goede doel Sam Ooghe

09 november 2018

13u22 0 Lochristi De inschrijvingen voor de 4-urenloop van morgen zijn afgesloten. Er zullen 47 teams rondjes rennen voor 11.11.11.

Het evenement is intussen aan zijn zeventiende editie toe. Het principe blijft onveranderd: teams van maximaal vijf lopers haspelen in vier uur tijd zoveel mogelijk rondjes af op de terreinen van Floréac aan de Beerveldse Baan. Per rondje laat de ploeg zich sponsoren voor één euro. Dat geld gaat naar ngo 11.11.11.

Net als vorig jaar, zullen er zaterdag 47 teams deelnemen, waarvan 8 jongerenploegen. Er wordt gelopen tussen 14 en 18 uur.