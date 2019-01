Met de huifkar naar de kerstboomverbranding Sam Ooghe

14 januari 2019

19u10 0 Lochristi Op een kerstboomverbranding wordt er traditioneel al een glaasje gedronken. Maar hoe geraak je dan naar huis? In de wijk van ‘t Kasseitje in Lochristi is het antwoord: met de huifkar.

Het was al het tweede jaar op rij dat Wijkcomité 't Kasseitje de buurtbewoners op de originele manier naar en van de kerstboomverbranding transporteerde. “Vorig jaar merkten we dat de rit met de huifkar enorm aansloeg, en dit jaar was het opnieuw zo", zegt voorzitter Antoon De Muynck. “Vooral de kinderen genoten ervan - sommigen reden vijf keer mee. Maar ook voor de volwassenen is de rit welkom. Zeker als ze al een glaasje gedronken hebben, is de huifkar het veiligste transportmiddel (lacht).” De huifkar vervoerde heen een dertigtal personen, en in het terugkeren zo’n vijftig. Iedereen wordt keurig thuis opgehaald en afgezet.

Wie de premoderne rit afgelopen weekend miste, hoeft niet te treuren, laat De Muynck nog weten. “Volgend jaar schakelen we opnieuw de huifkar in. Zonder twijfel.” Afspraak in januari 2020, op de hoek van de Beukendreef en de Acacialaan.