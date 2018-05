Met de familie tennissen bij TC Zaffelare 11 mei 2018

TC Zaffelare organiseert vandaag een familiedag op de terreinen in de Kapiteinsstraat. Het is de bedoeling dat kinderen, ouders en grootouders samen de tennisschoenen aantrekken om een potje te spelen. Iedereen kan er voor het eerst de nieuwe overdekte tennishal bezichtigen. "We willen er een gezellige dag van maken", vertelt Gilbert Van Hoorebeke. "De mensen kunnen kennismaken met onze club, en tussendoor bieden we pannenkoeken aan. Er zullen ook volksspelen zijn. Iedereen is welkom van 14 tot 17 uur." Inschrijven kan via 0475/52.00.26 of via





webmaster@tczaffelare.be. (OSG)