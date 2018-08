Met auto in gracht N70: bestuurster (80) lichtgewond 18 augustus 2018

Op de N70 in Lochristi richting Zeveneken is gisterenmiddag rond 16.30 uur een 80-jarige vrouw met haar Opel van de rijbaan geraakt en in de gracht beland. Ze raakte ook nog een lantaarnpaal en kwam een tiental meter verder tot stilstand. De vrouw zat gekneld en moest door de brandweer uit haar wagen bevrijd worden. Ze werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Er waren bij het ongeval geen andere wagens betrokken. De vrouw verklaarde aan de politie dat ze even licht in het hoofd werd en daardoor van de weg afweek. De hinder was beperkt, er was één rijstrook deels afgesloten in de richting van Zeveneken. De takeldiensten hadden even werk om de auto uit de gracht te krijgen. (DJG)