Meer vrouwen dan mannen op N-VA-lijst 22 mei 2018

De N-VA-afdeling van Lochristi heeft de definitieve lijst voorgesteld. De partij kiest voor een frisse wind: meer dan één derde bestaat uit nieuwkomers. Op nummer één staat gemeenteraadslid Eva Paelinck. Opvallend is dat de meeste andere raadsleden en OCMW-leden van N-VA vrede moeten nemen met plaatsen onderaan de lijst. Boegbeeld Tom De Sutter is lijstduwer. Op plek 2 staat raadslid Wouter Van den Broecke, op 3 nieuwkomer Vanja De Clercq. Voor het eerst is meer dan de helft van de kandidaten een vrouw. (OSG)