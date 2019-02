Meer dan kwart van bestuurders wordt geflitst in Rechtstraat OSG

25 februari 2019

17u36 0 Lochristi De politie heeft bij een snelheidscontrole in de Rechtstraat meer dan 25% van de bestuurders betrapt op overdreven snelheid.

Dat meldt de persdienst van de politiezone Puyenbroeck. De Rechtstraat is een zone 50. In totaal werden 420 voertuigen gecontroleerd. Maar liefst 114 chauffeurs overschreden de maximaal toegelaten snelheid. Ze krijgen binnenkort een boete in de bus.