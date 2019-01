Meer dan een op vier rijdt te snel Wouter Spillebeen

08 januari 2019

17u14 0 Lochristi Meer dan een kwart van de wagens die maandag gecontroleerd werden in de politiezone Puyenbroeck reden te snel.

De politiezone stelde zich eerst ip in de Wachtebeeksesteenweg in Moerbeke-Waas, waar 435 wagens aan de flitscamera passeerden. 119 chauffeurs, ofwel 27 procent reden te snel. Een laagvlieger reed met 96 kilometer per uur bijna het dubbele van de toegelaten 50 kilometer per uur.

In Wachtebeke controleerde de politie in de Groenstraat de snelheid van 110 wagens. Maar liefst 44 chauffeurs reden sneller dan de toegestane 50 kilometer per uur, goed voor twee vijfden van de chauffeurs. De grootste overtreder vlamde er aan 91 kilometer per uur voorbij. In de Pauwstraat in Lochristi tenslotte, waar ook 50 gereden mag worden, reden 51 van de 231 chauffeurs sneller dan toegestaan. De hoogste gemeten snelheid was 86 kilometer per uur.