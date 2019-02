Meer dan 17 procent van chauffeurs reed te snel op Valentijnsdag Wouter Spillebeen

15 februari 2019

15u01 0 Lochristi De politie van de zone Puyenbroeck heeft op Valentijnsdag donderdag snelheidscontroles uitgevoerd in Beervelde, Wachtebeke en Zelzate. In totaal reden 294 van de gecontroleerde chauffeurs te snel. Blijkbaar moesten veel automobilisten op tijd thuis zijn.

Het slechtste resultaat is voor de Warande in Wachtebeke. Daar passeerden 99 van de 351 chauffeurs met een te hoge snelheid voorbij de flitscamera. De hoogste snelheid die er gemeten werd, is 87 kilometer per uur, terwijl de maximale snelheid er 50 per uur is.

Op de N449 in Beervelde reden 169 van de 773 chauffeurs te snel. Op de R4 in Zelzate waren de resultaten het best. Daar werden 26 van de 559 chauffeurs geflitst. In totaal zullen 294 bestuurders dus een boete in de bus krijgen. Dat komt neer op 17,5 procent van de gecontroleerde chauffeurs.