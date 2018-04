Mama (37) overleeft klap niet 06 april 2018

Een 37-jarige vrouw is gisteren bezweken aan haar verwondingen na een ongeval op de Gentse Steenweg in Lokeren. Sabrina Temmerman was dinsdag rond 16.30 uur met haar elfjarige dochter onderweg in de richting van Lokeren, maar daar verloor ze de controle over het stuur van haar Honda. Ze crashte tegen een boom. Moeder en dochter zaten gekneld. Ze waren aanvankelijk in levensgevaar. De toestand van het meisje stabiliseerde, maar haar mama kon niet gered worden. "Een getuige heeft het ongeval zien gebeuren", zegt parketwoordvoerster Annelies Verstraete. (WSG/JEW/PKM/DVL)