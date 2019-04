Maandag krijgt Zaffelare een pretpark - voor één dag OSG

19 april 2019

11u02 1 Lochristi Op Paasmaandag verrijst in Zaffelare een pretpark - zij het voor één dag. De vereniging Zaffelaarse Belevenissen bouwt op de speelplaats van basisschool De Weg-Wijzer een kinderparadijs met twintig springkastelen.

Wie kinderen heeft en nog geen plannen heeft voor maandag, houdt nu al best Paasmaandag vrij in de agenda. Het 'pretpark’ is open van 10 tot 18 uur, en naast de springkastelen, komt er ook een draaimolen, een speelkooi, DJ’s voor de muziek, randanimatie, en is er drank en eten te koop. Wie een eigen picknick wil meenemen, mag dat ook.

Voor kinderen tot één meter groot is de toegang gratis. Voor de andere kinderen kost een toegangsticket vijf euro. Volwassenen mogen ook gratis binnen.