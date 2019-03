Luitenant-kolonel Tom Van Heuverswyn neemt afscheid van zijn functie als bevelhebber van de Militaire Luchtverkeersleiding in Gavere: “Tijd voor nieuwe uitdagingen” Lieke D'hondt

07 maart 2019

18u18 0 Lochristi Luitenant-kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder Tom Van Heuverswyn uit Lochristi heeft in Gavere afscheid genomen van zijn functie als bevelhebber van de Militaire Luchtverkeersleiding. Hij keert nu terug naar de staf van de luchtcomponent in Brussel. “Een emotioneel moment.”

Na twee jaar en elf maanden in functie is luitenant-kolonel Van Heuverswyn geen bevelhebber meer van het Air Trafic Control Centre (ATCC) in Gavere. “Ik blik met gemengde gevoelens terug op mijn periode als korpscommandant”, zegt Van Heuverswyn. “Ik heb hier in totaal 15 jaar van mijn loopbaan doorgebracht, waarvan bijna drie jaar als bevelhebber. Dit was voor mij een thuis en het is jammer dat ik het nu achter mij moet laten. Het is een emotioneel moment, al zal je dat uiterlijk misschien niet aan mij merken.”

Het afscheid is definitief voor Van Heuverswyn, want vanaf december 2019 verhuist de luchtverkeersleiding naar Skeyes, het vroegere Belgocontrol, in Steenokkerzeel. “Het is jammer dat ik de samensmelting tussen ATCC en Skeyes nu vanop een afstand moet volgen, maar ik wist op voorhand dat ik aantrad voor drie jaar. Nu is het tijd voor nieuwe uitdagingen.” Die uitdagingen zal de luitenant-kolonel voorlopig vinden bij de staf in Brussel, waar hij de luchtverkeersleiding onder de loep zal nemen. Daarna is hij kandidaat om provinciecommandant van Oost-Vlaanderen te worden.