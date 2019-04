Lochristi stemt vroeger dan de rest van het land... om te oefenen Sam Ooghe

12 april 2019

16u38 1 Lochristi In Lochristi kan je dit jaar vroeger dan elders gaan stemmen - al is het enkel om te oefenen. De gemeente organiseert op verschillende plekken oefenmomenten voor de grote dag op 26 mei, want voor het eerst ooit wordt er in Lochristi digitaal gestemd.

In oktober vorig jaar, tijdens de gemeente- en provincieraadsverkiezingen, stemden de Lochristinaren voor de laatste keer met potlood en papier. De gemeente kocht namelijk stemcomputers aan - tweedehands, trouwens -, en die worden op 26 mei voor het eerst gebruikt.

Of iets ervoor, als u dat wilt. Wie niet altijd even ‘mee’ is met de digitale evoluties, kan even oefenen met de stemcomputers. Dat kan in alle deelgemeenten. Hieronder vindt u het overzicht.

- Beervelde | bibliotheek | 15 mei | 9-12 uur en 13.30-16.30 uur

- Lochristi | gemeentehuis | 7 t.e.m. 16 mei | tijdens de openingsuren

- Lochristi | ‘t Fazantenhof | 7 t.e.m. 13 mei | tijdens de openingsuren

- Zaffelare | sporthal | 16 mei | 9-12 uur en 13.30-16.30 uur

- Zeveneken | oude-gemeenteschool | 14 mei | 9-12 uur en 13.30-16.30 uur