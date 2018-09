Lochristi stemt vanaf volgend jaar elektronisch Gemeenteraadsverkiezingen van dit najaar komen te vroeg Sam Ooghe

04 september 2018

12u16

Bron: Eigen info 0 Lochristi Vanaf de verkiezingen van 2019 zal Lochristi elektronisch stemmen. De gemeenteraad heeft de toestemming verleend aan het bestuur om in de raamovereenkomst van de FOD Binnenlandse Zaken te stappen.

Volgens schepen Frédéric Droesbeke (Open Vld) zal de aankoop het stemmen gemakkelijker maken. "We moeten minstens 350 burgers minder oproepen, en we zullen ook een kwart van de stembureaus zien verdwijnen", haalt hij aan. "De telbureaus zijn ook niet meer nodig, en de problemen van ongeldige stemmen en telfouten vallen weg."

N-VA en CD&V, de twee oppositiepartijen in de gemeenteraad, verklaarden zich akkoord, al wilden beide partijen de elektronische stemapparatuur al zien voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Dat was volgens de liberalen echter niet haalbaar. De levensduur van de apparatuur bedraagt zo'n twintig jaar.