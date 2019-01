Lochristi stemt in mei elektronisch... met tweedehands stemcomputers Oppositie: “Waarom zijn de computers elders teruggestuurd?” Sam Ooghe

29 januari 2019

12u08 0 Lochristi De Lochristinaren zullen tijdens de verkiezingen van mei voor het eerst elektronisch stemmen. De gemeente koopt stemcomputers aan, al zijn het wel tweedehands exemplaren. De oppositie stelt zich vragen bij de aankoopprocedure.

De gemeenteraad keurde de aankoop van stemcomputers in 2018 al principieel goed. Er zou 182.800 euro betaald worden voor gloednieuwe exemplaren. Maar bij het effectieve aankoopproces rezen er problemen. Lochristi had na de gemeenteraadsverkiezingen recentere cijfers over het aantal burgers die kwamen stemmen. Daaruit bleek dat meer computers nodig zouden zijn.

Daardoor kwam de prijs op 223.460 euro. Te duur, en dus kwam het bedrijf Smartmatic met een originele oplossing: tweedehands stemcomputers, op twee plaatsen al gebruikt, voor zo'n 150.000 euro. Het materiaal zal volgens Smartmatic en Binnenlandse Zaken volledig klaar zijn voor de verkiezingen in mei.

De oppositie uitte tijdens de gemeenteraad wel haar twijfels. Raadslid Rita De Vylder (CD&V) wilde zo weten waar de computers al gebruikt zijn, en waarom ze teruggestuurd werden naar Smartmatic. Er werden verder vragen gesteld over de levensduur van de computers - bezorgdheden die ook groen-sp.a uitte. Volgens het gemeentebestuur is er geen probleem, aangezien er een fabrieksgarantie geldt voor het materiaal. Het gaat daarnaast om computers die in 151 van de 161 elektronisch stemmende gemeenten in Vlaanderen gebruikt worden, aldus het college.

