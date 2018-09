Lochristi: Groen-sp.a stelt volledige lijst voor "Inzetten op participatie, duurzame mobiliteit en klimaat" Sam Ooghe

05 september 2018

10u25 0 Lochristi Groen-sp.a heeft de volledige lijst voorgesteld waarmee het op 14 oktober naar de Lootse kiezer trekt. Het kartel wil een linkse wind doen waaien door de gemeenteraad, waarin het de voorbije zes jaar geen zetels had.

"Met een sterk programma met vele nieuwe ideeën willen we wegen op het beleid. Vanuit de meerderheid als dit kan, maar minstens met een sterke stem in de gemeenteraad." Van een gebrek aan ambitie kan je het linkse kartel niet beschuldigen. De verkiezingen van 2012 waren geen succes. Groen en sp.a kwamen toen op in aparte lijsten, en overtuigden respectievelijk 5,4 en 4 procent van de stemmen. Niet genoeg voor een zetel in de raad. Dit jaar bundelen ze de krachten.

Fris alternatief

Het kartel wil een "fris alternatief" bieden aan de kiezer. Burgernabijheid is daarbij een kernpunt. "Het aftoetsen met de inwoner van Lochristi is iets wat we willen blijven doen, niet alleen in aanloop van de verkiezingen, of bij het kleuren van het bolletje, maar als hoeksteen van het beleid", klinkt het.

Ook mobiliteit staat centraal bij de linkse samenwerking. "Mobiliteit willen we steeds aanpakken vanuit het STOP-principe. Pas als het stappen, met de fiets gaan of het openbaar vervoer nemen even logisch, gemakkelijk en comfortabel is als de eigen wagen nemen, pas dan zullen we tevreden zijn. Een tweede toetssteen in mobiliteit is de kindtoets, waarbij het principe telt dat als de infrastructuur is ingericht om het veilig te maken voor kinderen dit iedereen ten goede komt. Ten derde is mobiliteit voor ons niet los te koppelen van ruimtelijke ordening. Het zijn dan ook twee beleidsdomeinen die we graag onder één schepen zien."

Groen-sp.a wil van Lochristi ten slotte een klimaatneutrale gemeente maken.

Hieronder vindt u de volledige lijst. Hilde Van Laere staat op nummer één. Dat betekent dat er op vijf partijen in Lochristi drie vrouwelijke lijsttrekkers zijn.

Hilde Van Laere

Dimitri Van den Bossche

Cyrielle Schmitz

Kristel Remue

Didier Van den Meersschaut

Anne-Marie Vanhee

Wim Bracke

Willy De Kerpel

Hugo Polfliet

Linda Van der Wildt

Luc De Bruyne

Dirk De Mets

Maaike De Smet

Magdalena de Groote

Marnix Hoste

Gaston De Belder

Maria Coens (Miet)

Nicole Huylebroeck

Koen De Paepe

Franky De Muynck

Filip Naudts

Joost Sneyders (onafhankelijk)

Trees De Brabander

Rachel De Rudder

Magda Elbers

Marleen Rogiers

Freddy Milo