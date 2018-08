Lochristi geeft bomen weg 16 augustus 2018

Het gemeentebestuur wil meer natuur in Lochristi en deelt gratis bomen en planten uit aan haar bewoners. "De gemeente heeft veel private tuinen die het potentieel hebben om samen een gebied met grote biodiversiteit te vormen", klinkt het. "Helaas bestaan vele van die tuinen enkel uit een monotoon gazon. Met het project 'Elk een boom' willen we daar verandering in brengen. Per particulier adres, gelegen op grondgebied Lochristi, bieden we één gratis boom of drie struiken of één klimplant naar keuze aan". Je kan uw keuze reserveren via www.lochristi.be/elkeenboom tot en met 18 oktober. Deze kunnen dan afgehaald worden aan de Koning Boudewijnlaan 5, op de parking achter het gemeentehuis op 9 november (16 uur tot 20 uur) en 10 november (8 uur tot 16 uur). (DJG)