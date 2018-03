Lochristi gaat voor elektrische deelauto 01 maart 2018

02u53 0

De gemeente Lochristi gaat een (of later meerdere) elektrische deelauto aankopen. Lochristi werkt daarvoor samen met Partago. "Omdat een auto meer dan negentig procent van de tijd stilstaan én gemakkelijk twee maandlonen per jaar kost, kan het goedkoper én duurzamer", klinkt de uitleg. Geïnteresseerde gebruikers krijgen uitleg op 1 en 6 maart in zaal Hermeling in Hijfte, telkens om 20 uur, in 't Fazantenhof in de Bosdreef in Lochristi. Er zijn ook testritten met een elektrische wagen mogelijk. (VDS)