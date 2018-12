Lo Plage brengt 1.500 euro op voor vzw Welzijnsschakels Sam Ooghe

31 december 2018

11u48 0 Lochristi Lo Plage heeft deze zomer 1.500 euro opgebracht. De som gaat volledig naar vzw Welzijnsschakels.

Het evenement was al aan haar zevende editie toe. Het concept bestaat uit twee competitieve sportdagen op een geïmproviseerd strand in Lochristi, met alles erop en eraan: animatie, live commentaar, een barbecue, en zelfs een ballonvlucht.

De totale opbrengst werd dit weekend bekendgemaakt: 1.500 euro, net als in 2017. Het bedrag is ook opnieuw voor vzw Welzijnsschakels, een organisatie die zich inzet voor de vierde wereld. Opvallend is dat de organisatie voor de volgende editie uitkijkt naar een nieuw goed doel, bij voorkeur een vzw of beweging uit Lochristi zelf. Wie wil, kan mailen naar info@loplage.be.