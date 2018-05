Lijstvorming N-VA: na de vrouwen, nu de mannen 03 mei 2018

N-VA Lochristi heeft vier nieuwe kandidaten toegevoegd aan de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Glenn Snoeck (45) is een bekend figuur in de lokale horeca: hij baat Brasserie Beervelde uit en is verbonden aan Het Feestpaleis. De andere kandidaten zijn Michiel Van Loo (25), Bert Vankeirsbilck (38) en Andy De Schepper (41), die zelf al jaren in het N-VA afdelingsbestuur zit. Eerder raakte bekend dat de vijf zetelende mandatarissen opnieuw zullen opkomen. N-VA stelde ook al zeven jonge, vrouwelijke kandidaten voor. Op een zevental namen na is de lijst compleet. Binnen enkele weken volgt de lijstvolgorde en wordt de focus verlegd naar de beleidsthema's.





