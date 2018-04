Levensgevaarlijk, maar reglementair geparkeerd 12 april 2018

Eén dag na een dodelijk verkeersongeval op de Heirweg in Beervelde, staan nog steeds vrachtwagens geparkeerd langsheen de steenweg tussen Lochristi en Laarne. Dinsdagmiddag om 12 uur reed de 49-jarige Saskia Deconinck uit Laarne met haar wagen onder één van die opleggers. Ze overleed ter plaatse. Saskia was een alleenstaande moeder en laat een zoon van begin de twintig na. "Saskia was een fantastische en steeds opgewekte madam met een groot hart", reageert haar buurman Steven Van der Heyden. "Het is vreselijk om zo aan je einde te komen. Zelf heb ik er ook al vaak aan gedacht om klacht in te dienen tegen die vrachtwagens. Ik passeer er dagelijks met de fiets en het is een gevaarlijke situatie."





"We betreuren het spijtige ongeval, maar onze vrachtwagens staan er reglementair geparkeerd", klinkt het bij Martine Engels, personeelsverantwoordelijke van de firma De Groot. "Het is de enige plaats waar we van de politie onze voertuigen mogen plaatsen en we kunnen ze ook niet allemaal op onze terreinen stallen." De diepladers van het bedrijf staan er inderdaad reglementair. Dat bevestigde Ellen De Ruyck, woordvoerster van de politiezone Puyenbroeck. Maar er geldt wel een tijdslimiet van 24 uur. Of er extra politiecontroles komen op het naleven van die regeling, is niet geweten. Burgemeester Yves Deswaene van Lochristi, bevoegd voor Mobiliteit, was onbereikbaar voor commentaar. (DVL/JEW)