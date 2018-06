Kringwinkel moet weg 19 juni 2018

02u34 0

De Kringwinkel in Dorp-Oost in Lochristi moet uitkijken naar een nieuw thuis. Acht jaar geleden tekende de winkel een huurovereenkomst van negen jaar, die binnenkort afloopt. Het gebouw is zelfs al verkocht en zal binnenkort gesloopt worden, zodat er appartementen kunnen komen. De Kringwinkel zal wel niet ophouden te bestaan in Lochristi. De zoektocht naar een nieuw gebouw is begonnen. (OSG)