Koen Van Poucke legt eed af als korpschef van politiezone Puyenbroeck Wouter Spillebeen

04 april 2019

18u10 1 Lochristi Hoofdcommissaris Koen Van Poucke heeft woensdag na bijna zes jaar als waarnemend korpschef in de politiezone Puyenbroeck de eed afgelegd als korpschef. “Mijn inzet wordt beloond”, reageert hij.

Van Poucke werd op 19 december 2018 door de politieraad unaniem voorgedragen als korpschef van de politiezone. Afgelopen woensdag legde hij officieel de eed af. Nu is hij voor een termijn van vijf jaar aangesteld. De keuze voor Van Poucke is geen grote verrassing, zeker omdat hij de functie al sinds oktober 2013 uitvoert. “Het heeft lang geduurd, maar dat maakt de beloning nog zo groot”, reageert Van Poucke. “Mijn inzet wordt beloond. Het is leuk om te zien dat mijn werk ook op het terrein een impact heeft.”

Van Poucke begon in 2004 als inspecteur binnen het interventieteam van de politiezone regio Puyenbroeck. In 2008 volgde hij de opleiding tot commissaris. Sedert 2009 werkte hij als commissaris binnen de ‘Federal Computer Crime Unit’ en in 2011 kwam hij terug naar politiezone als directeur operaties. In oktober 2013 werd hij aangesteld om de functie korpschef waar te nemen.