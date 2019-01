Klaar om te strooien: Gemeentes leggen prioriteit bij grote wegen, fietspaden en openbaar vervoer Wouter Spillebeen

21 januari 2019

18u11 0 Lochristi De gemeentes in de regio zijn klaar voor de sneeuwval en komende koude periode. De zoutvoorraden zijn aangevuld, de strooiploegen hebben hun eerste rondes gedaan en staan standby om te strooien waar nodig. “Grote toegangswegen, schoolomgevingen en de omgeving van het OCMW zijn prioritair”, klinkt het.

In Lochristi zijn de strooiwagens maandag al een paar keer op ronde geweest om preventief te strooien. “Er zijn er drie voor de wegen en een speciale voor de fietspaden”, weet schepen van Openbare Werken Jean-Pierre Raman (Open VLD). “Eerst ligt de prioriteit bij de grootste straten. De N-wegen zijn bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer, de invalswegen doen wij. In de wijken wordt er voorlopig niet gestrooid. Daar is te weinig beweging om het strooien nuttig te maken.”

Hulp van landbouwers

Pascal Rousseaux (CD&V), schepen van Openbare Werken in Merelbeke wil vooral dat de fietspaden ijsvrij gemaakt worden. “De busroutes, de belangrijkste wegen en de fietspaden krijgen de prioriteit”, zegt hij. “Het is belangrijk dat ook fietsers veilig naar het werk kunnen ’s morgens. Vandaag is er al preventief gestrooid en de ploegen beginnen er vanaf 4.30 ’s morgens weer aan. Dan volgen we op hoe de situatie evolueert.” Ook in Melle zetten de strooiploegen een speciale sneeuwruimer in voor de fietspaden.

In De Pinte rees de vraag of de vaste ploegen de hele werklast aan zouden kunnen. “Dit jaar doen we dat nog niet, maar vanaf volgend jaar willen we wel hulp inroepen van lokale landbouwers, als ze het juiste materiaal hebben”, weet schepen Willem Rombaut (CD&V). “Vanaf 5 uur ’s morgens beginnen de strooiploegen met de grote toegangswegen, de trajecten van het openbaar vervoer, schoolomgevingen en de omgeving van het OCMW. In de wijken strooien we alleen als er genoeg gereden wordt. De diensten strooien elke dag deze week, voorlopig loopt alles vlot.”