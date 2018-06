Kilo cocaïne netjes geleverd in Delhaize WERKNEMER DOET ONTDEKKING VAN 100.000 EURO IN BANANENDOOS JEFFREY DUJARDIN

06 juni 2018

02u36 0 Lochristi In de Delhaize in Lochristi keken ze afgelopen zondag heel raar op toen ze in een bananendoos een kilo cocaïne ontdekten. Acht plastic zakjes wit poeder met een straatwaarde tot 100.000 euro. "Het was snel duidelijk dat het geen talkpoeder was", zegt zaakvoerder Dany Van Assche.

Rekkenvuller Jelle deed de niet-alledaagse ontdekking zondagochtend in het magazijn van de winkel op de Antwerpsesteenweg. "Hij trof de acht plastic zakjes met een wit fijn poeder aan tussen twee lagen karton. Het was snel duidelijk dat het geen talkpoeder was", zegt zaakvoerder Dany Van Assche. Hij nam de tijd om de zakjes te wegen. "980 gram in totaal. Eerst belde ik naar de Drugslijn om te informeren wat ik moest doen in zo'n situatie." De man legde de zakjes aan de kant en de politie Puyenbroeck werd erbij gehaald.





Colombia

Twee agenten kwamen de vondst van bijna een kilo ophalen. Als het om cocaïne gaat is dat goed voor een straatwaarde van 50.000 euro, mogelijk zelfs 100.000 euro als het om zuivere cocaïne gaat. "Volgens de politie gaat het zo goed als zeker om cocaïne. Het lijkt me logisch, de bananen kwamen uit Colombia, bekend voor cocaïnehandel", zegt Van Assche.





"Ik vermoed dat het om een 'verdwaalde' doos gaat. We hebben alle dozen die op hetzelfde pallet stonden gecontroleerd, maar we hebben niks meer gevonden. De levering bananen heeft nog een tweetal weken bij de leverancier gestaan, maar daar worden de dozen niet opengemaakt."





De politie van de zone Puyenbroeck bevestigt dat er wit poeder gevonden is. "We zijn momenteel met het onderzoek bezig. Voorlopig zal er niet gecommuniceerd worden over de afkomst of aard van de substantie", zegt Brenda Clemminck van de politie Puyenbroeck. "Spijtig dat er geen goudklomp of een pak geld in verstopt zat", zegt Dany. "Dan kon ik me beroepen op het recht van eerlijke vinder. Zo had ik er toch iets aan."





Het is een bekende internationale smokkelmethode om drugs tussen de ladingen bananen te verstoppen. Begin maart onthulde de Colombiaanse defensieminister nog dat er in zijn thuisland een partij van liefst vijf ton cocaïne in beslag was genomen. De drugs zaten toen ook verstopt tussen dozen met bananen. De lading zou voor de Antwerpse haven bestemd zijn geweest, met een waarde van 300 miljoen euro. In de Antwerpse haven werd dit jaar al meer dan 14 ton cocaïne in beslag genomen, waaronder een lading van 4,5 ton in een container met bananen.