Kelderbrand in appartementsgebouw in Zaffelare Jeroen Desmecht

25 maart 2019

19u32 0 Lochristi De brandweer moest maandag uitrukken voor een brand in Oosteinde in Zaffelare. Een compressor in de kelder van een appartementsgebouw had daar vuur gevat. Er vielen geen gewonden.

Omstreeks 14 uur kreeg de brandweer de melding binnen. In het appartementsgebouw - drie verdiepingen hoog - is ook een tandartspraktijk, maar uiteindelijk moest niemand worden geëvacueerd. Het vuur was namelijk al uitgedoofd toen de brandweer ter plaatse kwam. “We zijn nog even gebleven om de ruimte te ventileren”, zegt Alisa Coessens, communicatieverantwoordelijke bij Brandweerzone Centrum. “Al bij al was er weinig schade. Er raakte ook niemand gewond.”