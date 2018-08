Jeugdhuis Lodejo definitief tegen de vlakte 30 augustus 2018

Wie door Dorp-Oost in Lochristi rijdt, moet het sinds deze week zonder een vertrouwd beeld doen: het iconische jeugdheus Lodejo is volledig gesloopt. De bouwkraan sloopte begin juni het balkonnetje op het eerste verdiep, en nu is het gebouw volledig weg. Het diende al sinds 1965 als uitvalsbasis voor de Lootse jeugd, maar had zijn beste tijden beleefd. Op de plek van het oude gebouw komt nu de 'nieuwe Lodejo': een nieuwbouw van drie verdiepingen, met repetitieruimtes voor muzikanten, een vergaderzaal, een instuifzaal met bar, en een multifunctionele zaal waarin 750 gasten terechtkunnen. De voorgevel van het oude gebouw zal daarbij terugkeren. Het project kost een kleine drie miljoen euro. Het nieuwe Lodejogebouw moet klaar zijn tegen volgende zomer. In tussentijd verblijft de werking aan de overkant van de straat, en wordt er in het weekend van 15 tot 17 september zelfs een 'afbraakfeest' gehouden.





(OSG/Foto Bennie Vanderpiete)