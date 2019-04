Jenny De Vrieze (78) vermist sinds donderdagmorgen Wouter Spillebeen

04 april 2019

20u56 0 Lochristi Het parket Oost-Vlaanderen vraagt om uit te kijken naar de 78-jarige Jenny De Vrieze die sinds donderdagochtend spoorloos verdwenen is.

Jenny De Vrieze werd rond 10.10 uur voor het laatst gezien toen ze met haar lichtgrijze Peugeot met nummerplaat 1-HKY-640 richting Lokeren reed in de Lozen Boer (N70) in Lochristi. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Op vraag van het parket Oost-Vlaanderen verspreidde de Federale Politie een opsporingsbericht. De vrouw is 1,65 meter lang en slank gebouwd, heeft kort blond haar en draagt een bril. Ze kan verward overkomen en heeft medische verzorging nodig.

Wie meer informatie heeft over de verdwijning kan contact opnemen met de politie op het nummer 0800 30 300.