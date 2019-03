Internationale toppers op piano en cello treden op in Hijfte voor spotprijs Sam Ooghe

08 maart 2019

15u03 0 Lochristi De cultuurdienst van Lochristi heeft het wereldvermaarde duo Dasha Moroz en David Poskin binnengehaald voor een concert in de kerk van Hijfte. De twee behoren tot de internationale top op piano en cello.

Dasha Moroz is een Wit-Russische pianiste die al een kast trofeeën won. David Poskin is dan weer een Belg, een Gentenaar. “In 2015 won hij de International Young Virtuosi Pipkov Competition in Sofia, Bulgarije en datzelfde jaar kreeg hij een speciale prijs op een internationale wedstrijd in Malta en was hij laureaat op de Internationale David Popper Cello Wedstrijd in Boedapest”, laat de Lootse cultuurdienst trots weten.

Het duo zal in de kerk van Hijfte optreden op zaterdag 16 maar om 20 uur. Tickets kosten amper acht euro en koopt u hier. Wellicht zullen de kaartjes snel weg zijn - zich haasten, is dus de boodschap.