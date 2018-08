Internationaal én lokaal talent op het Flanders Horse Event 02 augustus 2018

02u32 0

Het Flanders Horse Event, een outdoor concours met ruiters van topniveau, is gisteren van start gegaan met de traditionele wedstrijd tussen regionale clubs.





Met elk jaar tussen de 15.000 en de 20.000 bezoekers is het Flanders Horse Event een klassieker geworden voor Belgische én buitenlandse liefhebbers van de paardensport. Op het domein d'Heyboght in Beervelde staan ruiters van meer dan twintig nationaliteiten aan de start van het outdour concours. In totaal verwacht de organisatie zo'n 420 paarden. De prijzenpot voor de zwaarste categorie is dit jaar verhoogd naar 45.000 euro, wat topruiters over de streep moet trekken om naar Beervelde af te zakken. De grote finale van de toppers staat gepland op zondagnamiddag. Toch was het voor de vele lokale ruiters uitkijken naar gisteren: de selectieproeven van de 'Battle of the Clubs'. Alle regionale amateurclubs krijgen daarin de kans om te rijden op de piste van de profs - en met heel wat meer toeschouwers dan gewoonlijk. De komende dagen zit het programma van het Flanders Horse Event nog eivol, met proeven van 's morgens tot 's avonds. Op zaterdag is de jaarlijkse familiedag gepland, met onder meer ponyritten, springkastelen en een bezoekje van enkele Studio 100-figuren. De toegang is volledig gratis. Ter plekke zijn er heel wat eetgelegenheden voorzien, en parkeren kan aan de Bosmansdreef. (OSG)