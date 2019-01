Installatievergadering is startschot voor jaren aan pittige gemeenteraden: van 3 naar 6 partijen Sam Ooghe Wouter Spillebeen

04 januari 2019

12u50 0 Lochristi Gisteren is in het gemeentehuis van Lochristi het startschot gegeven voor de nieuwe legislatuur onder het bestuur van Open Vld. Opvallend is de grote diversiteit in de gemeenteraad in vergelijking met de voorbije jaren: we gaan van drie naar zes partijen.

Sinds 2012 moesten CD&V en N-VA als enige oppositiepartijen opboksen tegen de absolute meerderheid van liberalen in Lochristi. Sinds gisteren is dat niet meer zo. De lijst Groen-sp.a haalde in oktober namelijk twee zetels binnen, eentje per partij. Het links verbond stapte samen naar de kiezer, maar lijsttrekker Hilde Van Laere (Groen) gaf ook tijdens de campagne al te kennen dat de partijen na een tijdje mogelijks een eigen pad zullen bewandelen in de raad. Ook het Vlaams Belang van Daniël De Knijf krijgt de komende zes jaar een zitje in de raad - niet toevallig verloor N-VA één zetel. Daardoor is de verdeling als volgt, op 27 raadsleden: Open VLD (15), CD&V (5), N-VA (4), Groen-sp.a (2) en Vlaams Belang (1).

De installatievergadering van donderdagavond was niets meer dan een formaliteit. Alle raadsleden en schepenen legden de eed af. Opvallende nieuwkomers zijn de jongeren Ase Van de Vijver (CD&V), Florian Vermeersch (Open Vld) en Vanja De Clercq (N-VA), die Eva Paelinck zal vervangen.