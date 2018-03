In levensgevaar na klap tegen boom 30 maart 2018

Een bestuurder is gisterenavond levensgevaarlijk gewond geraakt na een klap tegen een boom in de Veldstraat. Iets voor 22 uur verloor de man de controle over het stuur op de natte, kaarsrechte baan en belandde tegen een boom. Beide inzittenden zaten gekneld. De brandweer kon na een klein uur de passagier bevrijden. De ambulance van Lochristi bracht de zwaargewonde vrouw naar Sint-Lucas. Om de bestuurder te bevrijden knipte de brandweer het dak en de deuren van de wagen. Na een uur en 50 minuten was hij bevrijd. De Veldstraat en Oude Veldstraat werden afgesloten. De wagen zou te snel gereden hebben. (JEW)