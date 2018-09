Iconische eiken van Zeveneken krijgen een tweede leven Schepen Marie-Claire Van Nieuwenhuyse: "Plannen om bomen te integreren in kunstwerk" Sam Ooghe

04 september 2018

11u27

Bron: Eigen info 0 Lochristi De zeven eiken in de dorpskern van Zeveneken, die binnenkort gerooid worden, zullen een nieuwe bestemming krijgen. Schepen van cultuur Marie-Claire Van Nieuwenhuyse (Open Vld) wil de bomen graag verwerken in een kunstwerk dat een eigen plekje moet krijgen in het dorp.

"We weten dat het verdwijnen van de eiken gevoelig ligt", sprak Marie-Claire Van Nieuwenhuyse gisteren de Lootse gemeenteraad toe. "De Landgilde van Zeveneken sprak ons er ook al op aan. We kwamen op het idee om de oude eiken tot een kunstwerk te verwerken, dat bijvoorbeeld op de nieuwe rotonde of in de dorpskern kan staan. Dit leeft in Zeveneken. Het zou voor de mensen veel betekenen dat de eiken niet echt weg zijn uit het dorp."

Nieuwe eiken

Volgens het gemeentebestuur zijn meerdere bomen ziek. Bij de werken aan de N70 in Zeveneken, traditioneel een passage waar er veel te snel gereden wordt, zullen de eiken verwijderd worden. Wel zullen de oude eiken op termijn vervangen worden door nieuwe exemplaren. Het totale prijskaartje van de plannen schommelt rond de negen miljoen euro. De werken moeten in het voorjaar van 2019 starten. Meer details vindt u hier.

Wie ideeën heeft over het tweede leven van de eiken, kan altijd een mail sturen naar cultuur@lochristi.be.