Iconisch shirt doelman Copa voor kunstgrasproject van SK-jeugd 21 augustus 2018

Het kunstgrasproject van SK Lochristi, dat geld inzamelt voor twee nieuwe synthethische voetbalvelden voor de jeugdspelertjes, heeft er een iconisch voetbaltruitje bij om de kas te spijzen: dat van ex-Lokerendoelman Boubacar Copa waarmee hij de Africa Cup in 2015 won. "Filip Simoen is een supporter van Lokeren die in Lochristi woont", vertelt de jeugdcoördinator van SK Lochristi Tom De Sutter. "Hij las het bericht over het kunstgrasproject en besloot onmiddellijk om het te steunen. Ook hij vindt een kunstgrasveld een must om jonge voetballertjes goed op te leiden." Simoen had een bijzonder trainingstruijte in zijn bezit: het shirt dat ex-Lokerendoelman Boubacar Copa droeg tijdens de gewonnen Africa Cup 2015. De doelman trapte toen de beslissende strafschop zelf binnen. Copa had het shirt aan Simoen gegeven. Hoe het truitje verkocht of geveild wordt, zal later blijken. "Deze nieuwe gift toont hoezeer ons project leeft", zegt De Sutter. "Vooral Sporting Lokeren en de supporters zijn we dankbaar, want de club gaf ons eerder ook al een shirt met de handtekening van alle spelers." (OSG)