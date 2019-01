Hond Lizzy sterft nadat ze opgeschrikt werd door vuurwerk: “We hebben haar nog proberen reanimeren, maar alle hulp kon niet meer baten Jeffrey Dujardin

01 januari 2019

19u37 0 Lochristi Voor Josephine De Roo en haar familie uit Zeveneken is oudejaarsnacht tragisch afgelopen. Toen ze in hun tuin liepen met hun twee honden, schrok hun eenjarige hond Lizzy van vuurwerk dat nabij afgestoken werd. Ze rende in paniek door de tuin, het donkere bos in, maar zag de omheining op het einde niet. “Ik en mijn man hebben haar nog proberen reanimeren, maar het leven was verdwenen uit haar ogen”, zegt Josephine met krop in de keel.

Josephine zat gezellig met haar man en haar twee kinderen thuis in Zeveneken, een deelgemeente van Lochristi, op oudejaarsnacht toen het aftellen begon. Het leek een warme gezellig avond te worden, ze ging samen met de honden buiten in de tuin kijken naar het vuurwerk in de verte. “Mijn hond is de knallen gewoon, die liep rustig rond in de tuin. De hond van mijn tante Wendy, Lizzy, volgde met plezier.”

In volle paniek weggelopen

Het leek een mooi begin van het jaar te worden, zo zegt Josephine. “Het vuurwerk was ver weg en we stonden te genieten. Tot ineens de knallen dichterbij kwamen.” Drie huizen verder besloten ze ook vuurwerk af te steken. “De pijlen vlogen in alle kanten. En het waren geen kleine pijltjes, er waren grote knallen en flitsen. Ik snap niet hoe ze aan zo’n kaliber van vuurwerk kunnen geraken als particulier. Door de zware knallen schrokken de honden ook op, Lizzy vooral.” Lizzy rende in volle paniek weg van het vuurwerk, richting de achterkant van de tuin. “We hebben een grote tuin met een bos achteraan. Ze liep enorm snel richting het donkere bos, niet wetende dat er een hek staat met een omheining. Ze moet met een serieuze snelheid daar tegen gebotst zijn.” Het neefje van Josephine kwam radeloos met de hond binnengelopen, “Hij was in paniek, Lizzy bewoog niet meer.” Ze besloten een poging te ondernemen om haar te reanimeren. “Ik gaf haar beademing terwijl mijn man haar hartmassage gaf.” De dierenarts werd opgebeld en gaf terwijl instructies aan de familie. Maar alle hulp kon niet meer baten. “Het leven was verdwenen uit haar ogen”, zegt ze geëmotioneerd. Haar tante Wendy Poppe en nonkel Danny kregen op nieuwjaar het verdict te horen van de dierenarts, Lizzy had een gebroken nek.

Zonder waarschuwing

Josephine en haar familie zijn er kapot van. “Ik en mijn neefje zijn erna nog gaan spreken met de buren vanwaar het vuurwerk kwam, maar die reageerden eerder defensief. Alsof het onze fout was. Alsof wij maar moesten weten dat zij vuurwerk gingen afschieten. Het minste dat je toch kan doen is de buurt laten weten dat je het gaat doen? Zodat de buren met huisdieren gewaarschuwd zijn”, vraagt ze zich af. “We hebben een hele avond zitten huilen, een hond is familie. Lizzy kwam hier wekelijks langs, onze twee kinderen Esmae (2,5) en Remy (1) waren er gek op. Ik weet niet hoe ik het hen zal moeten vertellen. Het waren al twee zware emotionele dagen. Ook voor mijn tante, het is de tweede hond dat ze verliest op een jaar tijd.”

“Ik hoop dat dit een les kan zijn, dat mensen leren rekening houden met onze huisdieren. Met een kleine waarschuwing zou dit vermeden kunnen zijn. Nu zijn we Lizzy kwijt, onze beste vriendin.”