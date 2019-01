Groen-sp.a wil van Schoolstraat eerste Lootse fietsstraat maken, bestuur houdt boot voorlopig af: “Liever globale aanpak” OSG

29 januari 2019

16u05 2 Lochristi Groen-sp.a heeft tijdens de gemeenteraad van maandag het idee opgeworpen om van de Schoolstraat in Lochristi een fietsstraat te maken, naar het voorbeeld van Gent. Het gemeentebestuur is het idee niet ongenegen, maar pleit voor een globale aanpak die later dit jaar vorm kan krijgen in een nieuwe mobiliteitscommissie.

“De Schoolstraat is een belangrijke baan in een omgeving waar veel ouders en kinderen zich verplaatsen in Lochristi", stelt raadslid Hilde Van Laere (Groen-sp.a). “Het leidt naar de basisschool, maar ook naar de bibliotheek en de speelpleinen van Joepla. Het probleem is dat er een vicieuze cirkel kan ontstaan: mensen komen met de auto, omdat het met de fiets te onveilig zou zijn. Daardoor zijn er te veel auto’s, en blijft de situatie onveilig.”

“Een fietsstraat zou een primeur én een belangrijk signaal zijn van Lochristi”, aldus Van Laere, “De auto wordt toegelaten, maar de fiets krijgt voorrang.” Voor de linkse fractie zou de fietsstraat een pilootproject zijn dat op korte termijn gerealiseerd kan worden, als lakmoesproef voor verdere projecten. CD&V verklaarde zich maandag volmondig akkoord. “Een proefproject op korte termijn: dat vinden we aantrekkelijk”, klonk het.

“We zijn het idee niet ongenegen", repliceerde burgemeester Yves Deswaene (Open Vld). “Maar we verkiezen een globale aanpak. Niet deze maand de Schoolstraat, en volgende maand een andere baan.” Concreet lanceerden de liberalen het idee van een mobiliteitscommissie in Lochristi, die dit voorjaar al vorm zou kunnen krijgen. Daar zou over de partijgrenzen heen samengewerkt kunnen worden. “Laat ons het voorstel serieus bespreken tijdens de eerste commissie", klonk het duidelijk bij het bestuur. “En niet enkel de mogelijkheid van fietsstraten: ook andere vormen van signalisatie.” N-VA sluit zich bij die visie aan. “Laten we dan meteen verder denken dan de Schoolstraat: de Koning-Albertlaan en de Boudewijnlaan bijvoorbeeld, kunnen we ook betrekken”, aldus Ivan Lybaert.