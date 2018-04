Gratis mobiele fietsenstalling voor verenigingen en comités 25 april 2018

02u29 0

Lochristi zal binnenkort gratis een mobiele fietsenstalling ter beschikking stellen voor geïnteresseerde comités, scholen en verenigingen in de gemeente. In de stalling passen zo'n 300 fietsen. Gemeentelijke evenementen krijgen voorrang, maar ook organisaties met een commercieel doel kunnen de stalling gebruiken. "Denk aan evenemten zoals voetbalwedstrijden en de Jumping van Beervelde", duidde burgemeester Deswaene tijdens de gemeenteraad. "Het is vooral de bedoeling om bezoekers met de fiets te doen komen."





(OSG)