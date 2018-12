Gezellig én voor het goede doel: Kersthappening ten voordele van Mozaïek vzw Sam Ooghe

25 december 2018

14u49 1 Lochristi Woensdag wordt voor de vierde keer de Kersthappening georganiseerd. Dat is een feestavond ten voordele van Mozaïek vzw, een organisatie uit Oostakker die mensen met beperkingen ondersteunt.

De initiatiefnemers zijn De Feestarchitect, Horta De Meyer Zeveneken, Slagerij Stefan De Clercq Lochristi, Sleeplife Oostakker en de Mozaïekvrienden. Ze omschrijven de avond als volgt: “Een sfeervol verlichte oude hoeve, vuurkorven, fluwelen stemmen, koude en warme dranken, soep, een broodje Breydelham, gebakken spek vergezeld van lekkere groentestoemp, pannenkoeken, wafels, een ijsbar per kruiwagen, een toiletervaring waar vooral de dames over napraten…”

Kortom: een avond voor het goede doel, maar met véél gezelligheid en optredens. Iedereen is welkom in Speurdonkhof, Busstraat 11 in Zaffelare vanaf 17 uur. Vorig jaar leverde de Kersthappening 4.100 euro op.