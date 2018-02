Gevlucht met gestolen fiets, toch gevat 20 februari 2018

02u34 0

De politie van de zone Puyenbroeck heeft zaterdagnacht twee inbrekers kunnen vatten in Moerbeke-Waas en Zaffelare. De ene dief, een 33-jarige Albanees, werd op heterdaad betrapt na een woninginbraak in Moerbeke-Waas. Zijn kompaan, een 33-jarige Cyprioot, sloeg op de vlucht met een gestolen fiets. Uiteindelijk kon de politie hem in Zaffelare oppakken. In hun voertuig lag inbrekersmateriaal. De onderzoeksrechter hield het duo gisteren aan. (JEW)