Gentse man staat terecht voor poging doodslag na uit de hand gelopen trouwfeest: “Slachtoffer was ei zo na dood” Sam Ooghe

10 december 2018

15u38 0 Lochristi Een Gentenaar riskeert voor de correctionele rechtbank een jarenlange celstraf omdat hij na een trouwfeest in Lochristi een man bijna doodgestoken zou hebben met een gebroken bierflesje. De beklaagde ontkent alles. “Ik drink geen bier, enkel whisky.”

De feiten dateren intussen van meer dan twee jaar geleden, toen er na afloop van een trouwfeest in feestzaal Ceylan op de Antwerpsesteenweg een groepje genodigden een luchtje ging scheppen. Ook B.I. (30) rookte er een sigaret. Hij was niet uitgenodigd voor het feest, maar was binnen toch even gedag gaan zeggen aan een kennis.

Centimeters

Om onduidelijke redenen kwam het buiten tot een vechtpartij met meerdere personen. Daarbij raakte één Bulgaarse man zwaargewond. Hij had een snijwonde, afkomstig van een gebroken bierflesje, van de hals tot het rechteroor. Bijna werd zijn halsslagader geraakt. “Enkele centimeters verder, en mijn cliënt was dood", aldus de advocaat van het slachtoffer, die niet present tekende tijdens het proces van deze voormiddag.

Hoofdverdachte nummer één bleek B.I. uit Gent. Hij was volgens enkele getuigen de aanvaller, en hij had snijwonden aan zijn linkerhand. De man ontkent echter alle betrokkenheid. “Ik merkte tumult op bij de Bulgaarse mensen, die allemaal goed zat waren", vertelde hij deze ochtend aan de driekoppige rechtbank. “Ik ben tussengekomen en ben gevallen, op glas. Het glas vloog er heen en weer.” De aanwezigen die tegen B.I. getuigden, zouden allemaal familie van elkaar zijn en de schuld in zijn schoenen willen schuiven. De verdediging vraagt de vrijspraak op grond van twijfel.

Enkel whisky

Het parket volgt de uitleg van de beklaagde niet, en haalt onder meer aan dat er slechts één gebroken flesje bier gevonden werd, en geen honderden scherven. “Maar ik drink niet eens bier - enkel whisky”, was de slotrepliek van de beklaagde. Het parket wil 3 jaar cel voor poging doodslag. De burgerlijke partij vraagt 12.000 euro schadevergoeding. Het litteken van het slachtoffer zou niet volledig genezen zijn, er is volgens zijn advocaat zelfs sprake van permanent gehoorverlies.

Het vonnis valt over één maand.