Gentenaar krijgt gevangenisstraf voor poging tot doodslag na uit de hand gelopen ruzie op trouwfeest: “De rechtbank heeft de feiten bewezen, en heeft er zwaar aan getild” Jeroen Desmecht

09 januari 2019

16u51 0 Lochristi Gentenaar B.I. is woensdag voor de correctionele rechtbank in Gent veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel. De man stak een tweetal jaren terug een gast op een trouwfeest neer met een gebroken bierflesje. “Hij had een snijwonde van zijn hals tot aan zijn rechteroor.”

Vier jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel, voor poging tot doodslag. Dat is het verdict dat Gentenaar B.I. woensdagochtend te horen kreeg voor de correctionele rechtbank in Gent. Bovendien moet hij de burgerlijke partij een provisionele schadevergoeding van 10.000 euro betalen: zo zou het slachtoffer volgens zijn advocaat permanent gehoorverlies opgelopen hebben door de aanval. “De rechtbank heeft de feiten bewezen, en heeft er zwaar aan getild”, stelt de rechter.

Enkele centimeters verder, en mijn cliënt was dood.

Maart 2016: B.I passeerde even voorbij feestzaal Ceylan op de Antwerpsesteenweg in Lochristi, om dag te zeggen tegen een kennis. Hijzelf was geen genodigde, maar besloot nog snel een sigaret te roken aan de ingang van de feestzaal. Daar liep het mis: om onduidelijk redenen kwam het tot een vechtpartij met enkele gasten die buiten een luchtje stonden te scheppen.

Met een gebroken bierflesje ging B.I. een Bulgaarse gast te lijf. “Hij had een snijwonde van zijn hals tot aan zijn rechteroor”, zei de advocaat van het slachtoffer in bij de behandeling van de zaak in december. “Zijn halsslagader werd bijna geraakt: enkele centimeters verder, en mijn cliënt was dood.”

Alleen whisky

B.I, ontkende in eerste aanleg alle betrokkenheid. “Ik merkte tumult op bij de Bulgaarse gasten, die allemaal goed zat waren, en wou tussenbeide komen”, klonk het toen voor de driekoppige rechtbank. “Ik drink niet eens bier, enkel whisky: hoe zou ik dan dat bierflesje hebben vastgehad?”

De advocaat van B.I. vroeg vorige maand nog de vrijspraak op grond van twijfel. Volgens de verdediging waren de aanwezige gasten allemaal familie van elkaar en spannen ze samen tegen hem. Ook voor de snijwonden op zijn handen had B.I. een verklaring: “Ik ben tegen de grond gevlogen toen ik tussenbeide kwam. Het glas vloog in het rond tijdens de vechtpartij. De grond lag dan ook vol met scherven.”

Maar het pleidooi van de raadsman mocht niet baten: de rechter stelt dat er wel degelijk sprake is van poging tot doodslag. De verdediging heeft nu dertig dagen de tijd om in beroep te gaan tegen het vonnis.