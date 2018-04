Gemeentebestuur dringt aan bij Weyts over N70 24 april 2018

Het gemeentebestuur heeft in een e-mail naar Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zijn bezorgdheid geuit over de stand van zaken rond de Antwerpsesteenweg. "We krijgen het gevoel dat de N70 niet prioritair lijkt te zijn, hoewel het een druk bereden gewestweg is", zegt burgemeester Yves Deswaene (Open Vld) . Hij pleit voor meer fietsveiligheid. Hij zal ook een petitie met 9.000 handtekeningen overhandigen aan het Vlaams Gewest. Die kwam er na het overlijden van Nikita Everaert in februari. (OSG)