Gemeente geeft verenigingen duwtje in de rug bij strijd tegen zwerfvuil Sam Ooghe

10 januari 2019

09u51 0 Lochristi De gemeente Lochristi beloont verenigingen met een waardebon van 50 euro bij het organiseren van zwerfvuilacties. Dat gebeurt in samenwerking met IDM.

Elke vereniging in Lochristi kan deelnemen aan de actie. Wie geïnteresseerd is, laat ten laatste twee weken voor de datum van de actie iets weten aan de gemeentelijke milieudienst. Dat kan via duurzaamheid@lochristi.be, of via 09 326 88 24. In ruil krijgt de vereniging fluohesjes, werkhandschoenen en vuilzakken, én een waardebon van 50 euro, te besteden bij de Oxfam wereldwinkel Lochristi. Na afloop van de actie, komt IDM de vuilzakken ophalen.

Verenigingen die meerdere acties willen organiseren, krijgen ook telkens opnieuw de beloning.