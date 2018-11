Fleur de Lys komt Gault & Millau binnen: “En nu? Investeren en een nóg betere score” Sam Ooghe

05 november 2018

17u38 0 Lochristi Fleur de Lys is een opvallende nieuwkomer in de nieuwe Gault & Millau. De bezielers achter het restaurant zijn bijzonder tevreden, en kijken meteen vooruit.

Drie jaar geleden toverden Xavier en Ladislas Leys het vroegere restaurant van papa Marcel Leys om tot een culinaire hotspot op maat van de 21e eeuw. “De verjongingsoperatie vinden we meer dan geslaagd”, staat te lezen in de gids.

Het project van Fleur de Lys werd beloond met een 13/20. “Het is fantastisch. Dat we in de gids zouden staan, wisten we al, maar de score is een mooie verrassing”, aldus de broers. “We hebben de productkeuken weer naar boven gehaald, en dat is beloond. En nu? Investeren, en nóg vernieuwen. We laten het achterste van onze tong nog niet zien, maar de bedoeling is om de beleving nog intenser te maken. Er moet nog een andere dimensie komen aan een avond tafelen. Volgend jaar een 14/20? Daar gaan we alvast voor. Op naar de 15, zelfs!”