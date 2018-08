Flanders Horse Event beleeft topeditie SAM OOGHE

03 augustus 2018

Het Flanders Horse Event, het outdoor jumpingtoernooi op het domein d'Heyboght in Beervelde, beleeft een absolute topeditie. Er staan 448 paarden op stal, een record. En ook de toeschouwers dagen in groten getale op, zegt co-organisatrice Caroline De Rooze. "We proberen elk jaar in stijgende lijn te gaan, en dat lijkt ook tijdens deze topeditie weer gelukt. In de namiddag voelen we nochtans dat er iets minder volk is, want het is snikheet. Maar 's avonds zit het 'bakvol'. Ook dit weekend verwachten we nog een massa volk." Hoeveel liefhebbers er in totaal opdaagden, weten we pas maandag. De familiedag staat zaterdag op het programma, zondag zijn er de finales van de zwaarste categorie en van het regionale amateurconcours. De toegang is volledig gratis, parkeren kan in de Bosmansdreef. Meer info op flanders-horse-event.com.