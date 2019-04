Fietser gewond na aanrijding in Dorp-West Jeffrey Dujardin

10 april 2019

Een autobestuurder heeft dinsdagavond rond 18.30 een fietser aangereden aan Dorp-West in Lochristi. Een wagen die in de richting van Oostakker reed, wou de parking aan Dorp-West oprijden. Daarbij had hij de fietser op het fietspad niet gezien. De fietser werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hij liep vermoedelijk een dijbeenbreuk op.