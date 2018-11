Fietser (58) in levensgevaar na aanrijding in Beervelde Jeffrey Dujardin

07 november 2018

12u53 5 Lochristi Op de Toleindestraat in Beervelde, een deelgemeente van Lochristi, is deze ochtend om 7.30 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een fietser werd aangereden en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht.

Een grijze Toyota die van het kruispunt met de N449 kwam, reed deze ochtend rond 7 uur een 58-jarige fietser aan. De vijftiger kwam zwaar ten val en werd in levensgevaar weggebracht naar het ziekenhuis. Vermoedelijk gebeurde het ongeval toen de fietser de rijbaan wou oversteken. Twintig meter verder is er een oversteekplaats voorzien voor fietsers. Door het ongeval was de Toleindestraat aan het kruispunt de N449 richting de Volderstraat in beide richtingen afgesloten. Het parket van Oost-Vlaanderen stelde een deskundige aan om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Om elf uur was de verkeershinder achter de rug.